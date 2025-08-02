«Переезд для меня обозначал свободу»

Многие люди искусства ценили дачный покой. Одни — за возможность уединиться для работы, другие — за близость к природе и доступность огородничества, третьи — за прогулки или за общение с друзьями и соседями. Вот как они сами вспоминают о дачных сезонах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обитатели дачи Марии Тенишевой перед велосипедной прогулкой

Фото: Смоленский государственный музей-заповедник Обитатели дачи Марии Тенишевой перед велосипедной прогулкой

Фото: Смоленский государственный музей-заповедник

Юрий Бахрушин, театральный критик:

— Отец мой трогательно любил русскую природу — она пробуждала в нем стремление к покою и созерцанию. Мать также не оставалась равнодушной к деревне, но ее любовь была деятельной и конкретной. Она не могла, подобно отцу, просиживать часами с удочкой, когда рыба не клевала, или читать книгу или газету, лежа в саду на кушетке, ей необходимо было сажать цветы, возделывать огород, заводить кур и уток и тому подобное. Но оба они равно любили следить за полной очарованности и таинственности сменой одного времени года другим. Все это привело к тому, что очень скоро у нас в доме выработались твердые сроки переездов на дачу и в город.

На дачу мы отправлялись с тем расчетом, чтобы устроиться там к именинам отца, то есть к 17 марта, а переезжали в город лишь после того, как мы отпраздновали именины матери 17 сентября. Большинство городских знакомых моих родителей не разделяли их вкусов и не понимали, как можно лишать себя целого ряда столичных увеселений задолго до окончания зимнего сезона, и приписывали это чудачеству моего отца.

Отец же, переехав на дачу, начинал вести диаметрально противоположный образ жизни тому, что он вел в городе. В деревне он превращался в домоседа и семьянина, которого чрезвычайно трудно было вытащить из его домашней норы. Жизнь в Гирееве выявляется в моей памяти все с большей и большей ясностью каждый год.

Переезд на дачу для меня всегда был праздником — это обозначало свободу, самостоятельность и постоянное общение с родителями.

<…> В Гиреево ездили мы обычно не поездом, а на лошади, благо расстояние было не дальнее — верст двенадцать от Рогожской заставы. Жизнь на даче текла у нас обычно тихо и спокойно. В субботу приезжали гости — все одни и те же завсегдатаи, которые оставались у нас до понедельника утра.

(«Воспоминания»)

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Корней Чуковский, поэт, публицист, литературовед:

— 22 дня живу я в Коктебеле и начинаю разбираться во всем. Волошинская дача стала для меня пыткой — вечно люди, вечно болтовня. Это утомляет, не сплю. Особенно мучителен сам хозяин. Ему хочется с утра до ночи говорить о себе или читать стихи. О чем бы ни шла речь, он переводит на себя.— Хотите, я расскажу вам о революции в Крыму? — и рассказывает, как он спасал от расстрела генерала Маркса — рассказывает длинно, подробно, напористо — часа три, без пауз. Я Макса (Волошина.— “Ъ”) люблю и рад слушать его с утра до ночи, но его рассказы утомляют меня,— я чувствую себя разбитым и опустошенным.

Замятин избегает Макса хитроумно — прячется по задворкам, стараясь проскользнуть мимо его крыльца — незамеченным. Третьего дня мы лежали на пляже с Замятиным и собирали камушки — голые — возле камня по дороге к Хамелеону. Вдруг лицо у 3амятина исказилось и он, как настигнутый вор, прошептал: «Макс! Все пропало». И действительно, все пропало. По берегу шел добродушный, седой, пузатый, важный — Посейдон (с длинной палкой вместо трезубца) и чуть только лег, стал длинно, сложно рассказывать запутанную историю Черубины де Габриак, которую можно было рассказать в двух словах.

Для нас погибли и камушки, и горы, мы не могли ни прервать, ни отклонить рассказа — и мрачно переглядывались. Такова же участь всех жильцов дачи.

Особенно страшно, когда хозяин зовет пятый или шестой раз слушать его (действительно хорошие) стихи. Интересно, что соседи и дачники остро ненавидят его. Когда он голый проходит по пляжу, ему кричат вдогонку злые слова и долго возмущаются «этим нахалом».— «Добро бы был хорошо сложен, а то образина!» — кудахтают дамы.

(Из дневника)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Корней Чуковский во фруктовом саду на своей подмосковной даче Фото: Максимов / РИА Новости Корней Чуковский беседует с детьми, пришедшими обменять книги в библиотеке на даче писателя Фото: Максимов / РИА Новости Следующая фотография 1 / 2 Корней Чуковский во фруктовом саду на своей подмосковной даче Фото: Максимов / РИА Новости Корней Чуковский беседует с детьми, пришедшими обменять книги в библиотеке на даче писателя Фото: Максимов / РИА Новости

Евгений Михайлов, племянник художника Константина Сомова:

— Живя на даче, Константин Андреевич любил совершать длинные прогулки пешком. Любил ходить и на кладбище неподалеку. Там были живописные могилы восемнадцатого века, по преданию, рыцарей Голштинских. Один из памятников в форме пирамиды был особенно интересен по архитектуре и приписывался Воронихину. На этом кладбище неоднократно делали этюды Константин Андреевич и Александр Николаевич Бенуа.

(«Воспоминания о К. А. Сомове»)

Константин Сомов, художник:

— Живем мы уже две недели на даче. Я отшельником, ровно никого не вижу. Наши места не живописны.

(Из письма художнице Елизавете Званцевой)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Константин Сомов. «Автопортрет», 1898. Выполнен в Мартышкино, где снимали дачу родители Сомова Фото: Государственный Русский музей Александр Бенуа. «К. А. Сомов за работой на даче в Мартышкине», 1896 Фото: Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Следующая фотография 1 / 2 Константин Сомов. «Автопортрет», 1898. Выполнен в Мартышкино, где снимали дачу родители Сомова Фото: Государственный Русский музей Александр Бенуа. «К. А. Сомов за работой на даче в Мартышкине», 1896 Фото: Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Александр Бенуа, художник, историк искусства, мемуарист:

— Дядя был большой охотник до всяких ягод, поэтому в огороде произрастали редчайшие и чудеснейшие сорта земляники, клубники, малины, смородины, крыжовника, а также всевозможных овощей, начиная от моркови и огурцов и кончая спаржей и артишоками. Посреди этого огорода в круглом бассейне бил небольшой фонтан, и хоть он ни в какое сравнение не мог идти и с самым незначительным из петергофских дворцовых фонтанов, однако это все же был фонтан, и я имел все основания им гордиться и любоваться. К сожалению, в этом же бассейне потонул крошечный щенок, которого мне подарили и с которым я не уставал возиться целыми днями. <…>

Особенно запомнились мне такие наши спектакли в имении Брюнов Глазове под Лугой, куда они уезжали на лето и где я гостил по нескольку недель два раза.

Усадьба состояла из поместительного, но совершенно простого деревянного домика — комнат в десять , к которому вела аллея старых берез и за которым спускался к реке большой, частью плодовый сад.

, к которому вела аллея старых берез и за которым спускался к реке большой, частью плодовый сад. На косогоре, по другую сторону реки, была расположена деревня, состоявшая из низких, темных, крытых соломой изб — типичная картина для севера России.

Ясные дни мы, разумеется, проводили на воздухе, в прогулках, но когда лил дождь (а лил он часто, превращая и двор перед мызой, и сад в непролазное месиво), то приходилось или оставаться на крытом балконе или же, когда становилось уже слишком неуютно, в комнатах. Тут эти импровизированные домашние спектакли и служили нам самым приятным и интересным препровождением времени. Стекла окон поливаются как из ушата, в печках трещат сырые дрова, а мы себе гуляем в волшебных садах багдадского калифа, греемся на мраморных плитах залитой солнцем террасы или же плывем по морю при луне с похищенной красавицей.

В Глазово я был доставляем либо сестрой Катей, либо самим Анатолием Егоровичем.

Меня до того манило деревенское приволье, что и разлука с мамой не казалась столь страшной.

Три часа поездом, небольшая остановка в пыльной, убогой, безалаберно разбросанной Луге и затем двухчасовая тряска на тарантасе по песчаным ухабам. То были мои первые далекие выезды, и я с ненасытным интересом разглядывал все новые для моего глаза предметы, попадавшиеся по дороге. В совершенный восторг я пришел как-то от тех лесистых холмов, мимо которых лежал наш путь.

«Мои воспоминания»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Семейство Бенуа на даче, конец XIX века

Фото: Государственный музей-заповедник «Петергоф» Семейство Бенуа на даче, конец XIX века

Фото: Государственный музей-заповедник «Петергоф»

Анастасия Цветаева, писательница, мемуаристка, младшая сестра поэтессы Марины Цветаевой:

— Дачу мы снимали у города, много лет подряд. Простой серый дощатый дом под ржавой железной крышей. Лесенка с нижнего балкона сходит прямо в сирень. Столбы качелей; старая скамья под огромной ивой еле видна — так густо кругом. В высоком плетне — калитка на дорогу. Если встать лицом к Оке, влево грядки, за ними — малина, смородина и крыжовник, за домом крокетная площадка. Две террасы (одна над другой, столбиком); балюстрада нашей детской доверху продолжена перекладинами, чтобы мы не упали.

Перед террасами — площадка меж четырех тополей; между двух из них — мои детские, стульчиком, с загородками качели. А настоящие качели между четырех орешников, носящих наши четыре имени: Лёра, Андрюша, Муся и Ася. Внизу, под дачей,— пески, Ока, луг. Позади дачи — «большая дорога» — молодым леском выход в поле. Справа от дачи, если лицом к Оке,— «старый сад» — поляны одичалых кислейших яблок. Мы, дети, их подбираем, режем, нижем на нитки и сушим. Есть их — нельзя. Рот сводит! Вся усадьба, некогда звавшаяся «Песочное», часть когда-то большого имения.

«Воспоминания»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Цветаева с сыном Андреем, Марина Цветаева с дочерью Ариадной, Сергей Эфрон и Маврикий Минц в Александрове, 1916

Фото: Мемориальный Дом-музей М. Цветаевой в Болшеве Анастасия Цветаева с сыном Андреем, Марина Цветаева с дочерью Ариадной, Сергей Эфрон и Маврикий Минц в Александрове, 1916

Фото: Мемориальный Дом-музей М. Цветаевой в Болшеве

Мария Тенишева, меценатка, мемуаристка:

— Летом в Любани, на даче у матери, я пользовалась полной свободой, много гуляла одна, унося с собой в лес мои мечты и тайную тоску. Дома я пела, хотя и без методы. Голос мой очень развился и на многих производил впечатление — я пела от сердца.

«Впечатления моей жизни»

Авдотья Панаева, писательница, мемуаристка, гражданская жена поэта Николая Некрасова:

— Мы жили несколько лет на одной и той же даче, близ Ораниенбаума. Все приходили в восторг от нее. И в самом деле, трудно было найти более удобный летний приют. Построенная в виде красивого швейцарского домика, дача находилась на берегу взморья, вдали от всякого жилья, посреди громадного парка с тенистой, липовой аллеей, тянувшейся почти три четверти версты, так что дачники Петергофа и Ораниенбаума приезжали гулять в наш парк и любовались швейцарским домиком, стены которого были красиво декорированы гортензиями и другими растениями, а перед домом была разбита огромная клумба разнообразных цветов, расставлены скамейки, стулья и столики, на которых мы всегда обедали и завтракали. <…>

Знаменитый французский романист Александр Дюма, приехав в Петербург, гостил на даче у графа Кушелева, и литератор Григорович сделался его другом, или, как я называла, «нянюшкой Дюма», потому что он всюду сопровождал французского романиста.

<…> Так как нашествие французов было неожиданно, то я должна была употребить весь запас провизии, назначенный на обед, им на завтрак. Виновник нашествия французов также пошел вслед за мной в кухню, оправдываясь, что он ни телом, ни душой не виноват в происшедшем.

Я накинулась на него за то, что он, зная, как затруднительно достать провизию, не остановил Дюма ехать к нам, да еще со свитой. <…> Дюма съел даже полную тарелку простокваши и восторгался ею. <…> За обедом Дюма опять ел с большим аппетитом и все расхваливал, а от курника (пирог с яйцами и цыплятами) пришел в такое восхищение, что велел своему секретарю записать название пирога и способ его приготовления.

(«Воспоминания»)

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