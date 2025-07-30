Более 60 НКО будут наблюдать за ходом осенних выборов

Более 60 некоммерческих общественных организаций (НКО) 30 июля подписали соглашение с Общественной палатой (ОП) России о совместном наблюдении за выборами в единый день голосования 14 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Церемония подписания прошла в рамках заседания Координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием. Его председатель Максим Григорьев, открывая заседание, заявил, что в зале присутствуют «одни из наиболее авторитетных общественных организаций страны» (среди них корпус «За чистые выборы», Союз женщин России, Союз журналистов России, Комитет семей воинов Отечества и др.). Он напомнил, что в наблюдении за выборами совместно с ОП РФ в разные годы приняло участие более 2 тыс. НКО. Эти организации, по словам господина Григорьева, следят за соблюдением Конституции всеми участниками избирательного процесса, при этом остаются политически нейтральными и придерживаются принципов открытости.

Председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод добавил, что НКО и ОП РФ за несколько лет работы сформировали «серьезную гражданскую силу». Избирательную кампанию 2025 года он назвал «очень динамичной и бурной», особенно в преддверии выборов в Госдуму в 2026 году, «когда политики демонстрируют свою мускулатуру и готовность к предстоящих испытаниям». Господин Брод также сообщил, что на прямые выборы губернаторов, которые пройдут в сентябре, к настоящему моменту выдвинулись 134 кандидата, в депутаты региональных парламентов — 5252 человека, а в муниципальные депутаты — 6834.

Божена Иванова