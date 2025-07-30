Пловец Кирилл Пригода стал серебряным призером ЧМ на дистанции 50 м брассом

Российский пловец Кирилл Пригода завоевал серебряную медаль чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 50 м брассом. Он показал время 26,62 секунды.

Золото взял итальянец Симоне Черасуоло, преодолевший дистанцию за 26,54 секунды. Третье место занял китайский пловец Хайян Цинь (26,67). Россиянин Иван Кожакин стал четвертым (26,73).

Кириллу Пригоде 29 лет. Он трижды становился бронзовым призером чемпионатов мира. Пловец является обладателем трех мировых рекордов.

На текущем чемпионате мира медаль Пригоды стала 11-й для российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе. Турнир проходит в Сингапуре. Мировое первенство завершится 3 августа.

Таисия Орлова