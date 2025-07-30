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До +32 градусов пообещали петербуржцам 30 июля

В среду, 30 июля, в Петербурге ожидается переменная облачность. В конце дня местами кратковременные дожди, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Ветер юго-восточный, его скорость будет колебаться от слабой до умеренной. Атмосферное давление существенно не изменится.

Температура воздуха: +30...+32 градуса. На побережье Финского залива — местами до +28.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «оранжевый» уровень опасности из-за жары продлили в Петербурге до 30 июля.

Дарья Астанина

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