До +32 градусов пообещали петербуржцам 30 июля

В среду, 30 июля, в Петербурге ожидается переменная облачность. В конце дня местами кратковременные дожди, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Ветер юго-восточный, его скорость будет колебаться от слабой до умеренной. Атмосферное давление существенно не изменится.

Температура воздуха: +30...+32 градуса. На побережье Финского залива — местами до +28.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «оранжевый» уровень опасности из-за жары продлили в Петербурге до 30 июля.

Дарья Астанина