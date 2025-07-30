Захарова предупредила Баку и Ереван о рисках сближения с НАТО

В России надеются, что Баку и Ереван осознают риски углубления взаимодействия с НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, везде, где появляется НАТО, насаждается конфронтация, растет военная напряженность, приходит навязанная «новая нормальность».

«Мы надеемся, что страны региона, в том числе Азербайджан, в том числе и Армения, осознают риски усугубления ситуации, углубления взаимодействия с НАТО, потому что это действительно риски, потому что ситуация усугубляется, и всем хорошо известно, чем это заканчивается»,— сказала госпожа Захарова на брифинге.

В МИД РФ неоднократно заявляли о повышении военного потенциала НАТО в регионе Южного Кавказа. В мае этого года Мария Захарова утверждала, что альянс «продолжает курс на затягивание республик Южного Кавказа в орбиту своего влияния». Как считают в МИД РФ, «любые действия НАТО на Южном Кавказе направлены не на укрепление безопасности, а на создание там зоны нестабильности и военно-политической напряженности».

Армения и Азербайджан принимают участие в официальной программе НАТО «Партнерство ради мира». Это программа практического двустороннего сотрудничества между НАТО и отдельными странами-партнерами. Целью такого взаимодействия НАТО называет «укрепление мира, безопасности и стабильности в евроатлантическом регионе».

Анастасия Домбицкая