Двух марокканцев осудили в Курганской области за незаконное пересечение границы

Петуховский районный суд признал двух граждан Королевства Марокко виновными в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Каждого приговорили к году лишения свободы в колонии-поселении, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курганской области.

Суд установил, что в мае 2025 года в Стамбуле уроженцы Африки решили вместе незаконно пересечь границу страны. В июне они пешком с территории Республики Казахстан дошли до Петуховского округа в обход пункта пропуска. Там их задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Виталина Ярховска