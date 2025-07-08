Мигранту выстрелили в руку после конфликта на Пловдивской улице

Четверо молодых людей напали на приезжего в Купчино, сообщает 78.ru. Инцидент случился на Пловдивской улице, между россиянами и мигрантом завязалась словесная перепалка. Следом молодые люди выстрелили в оппонента из пистолета, ранив его в руку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прибывшие на место полицейские отправили в отдел четверых подозреваемых. Двое приехали в город на Неве из Липецкой области, двое других — из Москвы и Подмосковья. Подробности конфликта устанавливаются.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что по подозрению в краже у пассажиров смартфонов и денег в Петербурге задержали таксиста-мигранта. Общая сумму ущерба превысила 700 тыс. рублей.

Андрей Маркелов