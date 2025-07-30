МИД РФ: Киев планирует использовать противоречия Москвы и Баку для провокаций

Украинские спецслужбы планируют использовать противоречия в отношениях России и Азербайджана в целях «разжигания ненависти и вражды на национальной почве», заявили в министерстве иностранных дел России. По ее словам, они намерены «распространить вирусную информацию в азербайджанском, турецком и европейском медиапространстве о некоей российской агрессии».

«По имеющимся у нас данным, Служба безопасности Украины намерена использовать российско-азербайджанские противоречия нынешнего момента для разжигания ненависти и вражды на национальной почве»,— сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (цитата по «Интерфаксу»).

По словам представителя МИД, это «свидетельствует о том, что Запад и киевский режим пытаются использовать любые мало-мальски имеющиеся возможности и поводы для дестабилизации отношений России с ее ближайшими партнерами, соседями».

Отношения Азербайджана и России обострились вслед за крушением самолета AZAL в декабре прошлого года, а затем задержанием и гибелью уроженцев республики в Екатеринбурге по делу об этнической группировке. Вскоре азербайджанские правоохранительные органы возбудили дело в отношении работающих в Баку журналистов агентства «Sputnik Азербайджан» и задержали несколько российских граждан. МИД России призвал Баку решать все возникающие вопросы в отношениях между странами по дипломатическим каналам и в духе партнерства.

Об обострении отношений между Баку и Москвой — в материале «Ъ» «Шушинское обострение».

Анастасия Домбицкая