Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, что известно о защищенном электромобиле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Weibo Фото: Weibo

Какие-то блогеры нашли и сфотографировали, как говорят, первый в истории электромобиль Zeekr 001, защищенный броней. Снимки были выложены в китайскую социальную сеть Weibo, но сами фотографии были сделаны в Бразилии, что в целом было очевидно.

Довольно давно я был на предприятии Mercedes-Benz Guard на юге Германии, где строили защищенные версии машин марки. Так вот, основным рынком для «Мерседесов», бронировнных по классу защиты B4, то есть способных защитить от выстрела из легкого стрелкового оружия, является Бразилия. Как мне тогда объяснили, в Рио-де-Жанейро, причем не обязательно в фавелах, когда вы замедляетесь на перекрестке, к машине может подбежать преступник и приставить ствол пистолета к стеклу, требуя кошелек. Ваша задача — нажать на газ, а задача толстого стекла — выдержать выстрел. Собственно, о каких-то подобных событиях рассказывает снятый еще четверть века назад, но популярный и по сей день художественный фильм «Город Бога».

Бронированный Zeekr 001 ожидаемо оказался не сверхпопулярного у нас в стране оранжевого, а официального черного цвета. Внешне он не отличается от заводского варианта — бронезащиту выдают стекла с толстой черной окантовкой по краям. Предполагается, что дополнительная «обшивка» есть и на днище, чтобы аккумуляторная батарея выдержала взрывы. Какой силовой агрегат стоит на автомобиле, выяснить не удалось, но, скорее всего, речь идет о топовой полноприводной системе, развивающей 789 л. с. Хотя теоретически с возросшим весом справилась бы и базовая модификация, оснащенная 422-сильным мотором сзади.

Несмотря на то, что публика постепенно теряет интерес к электромобилям, их по-прежнему в мире продается достаточно много, поэтому неудивительно и появление их бронированных версий. Нынешней весной, например, известная американская компания US Armor Group представила защищенную модификацию мощного электрического седана Lucid Air Sapphire. Его сегодня позиционируют как самую быструю в мире бронированную машину. Что неудивительно, потому что силовая установка Lucid развивает 1251 л. с.

Дмитрий Гронский