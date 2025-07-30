«Всего было возведено более 50 новых объектов»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, как прошел юбилейный фестиваль ленд-арта.

В Калужской области в Дзержинском районе в деревеньке Никола-Ленивец, что в 30 км от райцентра Кондрово, прошел фестиваль ленд-арта «АрХХстояние». В этом году он был 20-м по счету. Куратор фестиваля Василий Бычков логично пригласил к участию своих друзей и коллег-архитекторов. Некоторые объекты вообще перекочевали на «променад» «Архстояния» с недавней выставки «АРХ Москва», где Василий является многолетним организатором и вдохновителем. Вместе они выстроили некий вымышленный «Белый город» — вполне в духе «бумажной архитектуры», главного направления этого вида искусства в позднесоветский период. Да и тема юбилейного фестиваля сформулирована так: «Мое главное».

Так на «променаде» появились «8 башен» — гигантские деревянные выбеленные призмы-пирамиды с именами философов древности, внутри которых можно медитировать под аутентичные тексты. И даже «Аллея звезд» — на античных колонках 36 произведений практически всех ведущих современных зодчих и целых бюро, их своего рода «автопортреты». Автором обеих «градостроительных инсталляций» стал сам Бычков. Он же от руки нарисовал так называемый генеральный план своего «Белого города» — листочек с маршрутом и концепцией на обороте.

Вообще, видно, как Василий впервые после давнишнего окончания градостроительного факультета МАРХИ буквально «дорвался» до устройства общественного пространства и получал от этого истинное удовольствие, которым щедро делился с нами, зрителями.

Всего, как подсчитывает Бычков, было возведено более 50 новых объектов — возможно, это рекорд для фестиваля. И это только в рамках официальной программы. А еще впервые в специально отведенном месте, на «Масленичной поляне», разместились вперемешку с простыми палаточниками 30 профессиональных институций, получивших возможность показать собственное творчество. Это была как бы параллельная программа фестиваля, как на крупных биеннале. Наиболее интересно выступил, мне показалось, Институт бизнеса и дизайна, который показал инсталляции очень любопытного художника Даниила Пирогова. Его объекты, выполненные из практически необработанной древесины, наиболее соответствовали самому духу «Архстояния».

Дмитрий Буткевич