Hermes отмечает рост продаж во всех регионах сбыта

Французский модный дом Hermes по итогам первой половины 2025 года зафиксировал рост выручки и операционной прибыли. Компания отметила, что ее продажи растут во всех без исключения регионах сбыта, включая ключевые для нее рынки Франции, Китая и США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Arnd Wiegmann / Reuters Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

По итогам полугодия выручка Hermes выросла на 7% и достигла €8 млрд, а операционная прибыль — на 6%, до €3,3 млрд. При этом чистая прибыль модного дома по итогам шести месяцев сократилась с €2,37 млрд до €2,25 млрд. Компания связывает это с дополнительным налогом на прибыль для бизнеса, чей годовой оборот выше €1 млрд. Без этой выплаты чистая прибыль компании составила бы €2,5 млрд, что на 6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Отдельно в Hermes отмечают рост продаж в США, несмотря на повышение цен из-за увеличения импортных пошлин Дональдом Трампом. Генеральный директор модного дома Аксель Дюма также отметил, что компания еще ждет разъяснений деталей торгового соглашения США и ЕС, объявленного 27 июля. Он отметил, что в начале года ставки составляли 4,7%, к которым в апреле были добавлены новые таможенные пошлины в размере 10%. «Если (объявленные в воскресенье) 15% — это 10% плюс уже существовавшие 5%, то нет причин повышать цены»,— заявил глава Hermes. После введения 10% таможенных пошлин в апреле группа повысила свои цены в США на 5%.

Кирилл Сарханянц