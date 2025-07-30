В Свердловской области мошенники обманули жителей, используя схему с посылками

В Свердловской области участились случаи обмана пожилых людей с помощью сообщений о неожиданно поступивших посылках или письмах, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По его словам, один из таких случаев произошел в Алапаевске, где 78-летней пенсионерке позвонил курьер и сообщил о доставке посылки, которую никто не заказывал. Затем женщине пришли сообщения о входе в личный кабинет на Госуслугах и выгрузке документов. После этого мошенники, представившись сотрудниками Роскомнадзора и Центробанка, убедили пенсионеров передать им все свои сбережения для проверки подлинности, похитив около 3 млн руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Артуру Батурову, обманувшему пенсионеров на 20,5 млн руб.

Полина Щуцкая