В Екатеринбурге приговорили мошенника, обманувшего пенсионеров на 20,5 млн

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Артуру Батурову, признав его виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении пенсионеров на сумму более 20,5 млн руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Суд установил, что в период с октября по ноябрь 2024 года Артур Батуров в составе организованной группы обманывал пожилых людей, сообщая им ложные сведения о попытках хищения денег с их банковских счетов. Затем он убеждал пенсионеров передать деньги «сотруднику банка» для сохранения средств на «безопасном счете».

Артур Батуров выполнял роль курьера и забирал деньги у потерпевших. Часть средств оставлял себе, а остальное перечислял соучастникам. В результате действий преступной группы семи пенсионерам был причинен ущерб на общую сумму свыше 20,5 млн руб.

Суд назначил Артуру Батурову наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Материалы в отношении других участников преступной группы выделены в отдельное производство.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе проверки по факту мошенничества компании RC Group в Екатеринбурге. Компания обманом вынуждает людей брать денежные займы и переводить их на счет компании под видом инвестиций, обещая взамен стабильный доход.

Полина Щуцкая