В суд подано заявление о банкротстве застройщика Александра Сребрянского

В Арбитражный суд Челябинской области поступило заявление о признании банкротом предпринимателя Александра Сребрянского, избежавшего наказания по делу об обмане дольщиков. Документы направило ООО «Стройдом» (Челябинск). Сумма исковых требований составляет 331,7 тыс. руб. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Кредитор также направил ходатайства о принятии обеспечительных мер и предоставлении отсрочки внесения средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему. 29 июля суд оставил заявление о признании должника банкротом без движения до 29 августа.

ООО «Стройдом» входило в группу строительных компаний «Серебряный ключ» Александра Сребрянского и возводило жилой комплекс «Бриз» в Челябинске. В 2019 году суд признал организацию банкротом. Процедура конкурсного производства до сих пор не завершилась.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в середине июля Калининский районный суд Челябинска признал Александра Сребрянского виновным в причинении имущественного ущерба почти 3 тыс. дольщикам и освободил от наказания в связи с истечением сроков давности. Прокуратура региона, требовавшая признать предпринимателя виновным в особо крупном мошенничестве с ущербом 3,8 млрд руб., обжаловала приговор.

По данным следствия, в 2015–2019 годах руководитель группы компаний, которые возводили 29 многоквартирных домов в Челябинске и Копейске, вывел полученные от дольщиков деньги из оборота и потратил по своему усмотрению. В результате строительство домов остановилось, права 2,7 тыс. дольщиков были нарушены.