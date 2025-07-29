Челябинская прокуратура обжаловала приговор застройщику по делу о мошенничестве

Прокуратура Калининского района Челябинска обжаловала переквалификацию обвинения экс-руководителю группы компаний «Серебряный ключ» Александру Сребрянскому. Его изначально обвиняли в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но признали виновным в причинении имущественного ущерба путем обмана (п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ) и освободили от наказания, сообщает прокуратура Челябинской области.

Надзорное ведомство изучило приговор и установило, что «выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, решение о переквалификации действий осужденного не обоснованно, постановленный приговор несправедлив». Прокуратура считает, что фигуранта беспричинно освободили от уголовной ответственности.

По данным следствия, в 2015–2019 годах предприниматель, будучи фактическим руководителем девяти строительных компаний, которые возводили 29 многоквартирных домов в Челябинске и Копейске, вывел полученные от дольщиков деньги из оборота под видом расчетов по гражданско-правовым сделкам и потратил по своему усмотрению. В результате организации не выполнили обязательства перед 2,7 тыс. дольщиков, причинив ущерб на общую сумму 3,8 млрд руб.

Александр Сребрянский вину признал частично и просил квалифицировать его действия как причинение имущественного ущерба. Государственный обвинитель считал, что фигуранту необходимо назначить шесть лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 600 тыс. руб. Суд решил, что руководитель компаний виновен по ст. 165 УК РФ, и в итоге освободил от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Подобная ситуация произошла и в деле пособника директора «Серебряного ключа» — учредителя СК «Радуга» Юрия Стеканова. Изначально его обвиняли в пособничестве в мошенничестве (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ), а после признали виновным в пособничестве в причинении имущественного ущерба (ст. 33, ст. 165 УК РФ) и освободили от наказания в виде двух с половиной лет лишения свободы в связи с истечением сроков давности. Этот приговор прокуратура также обжаловала.

Виталина Ярховска