Минобороны наградило 30 ставропольцев за помощь участникам СВО

Около 30 жителей Ставрополья отмечены медалями, почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства обороны России за содействие в специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Тelegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Среди получателей наград — глава краевой ассоциации ветеранов СВО Виталий Коновалов, организатор волонтерской группы «ЖелеZноводскZаНаших» Ирина Волощук, председатель ветеранской организации из Новоалександровского округа Вадим Беляев»,— говорится в сообщении.

По словам главы региона, награжденные живут в разных округах, работают в разных сферах. Но всех их объединяет стремление помогать воинам и приближать победу.

Валентина Любашенко