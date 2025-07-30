Минобороны наградило 30 ставропольцев за помощь участникам СВО
Около 30 жителей Ставрополья отмечены медалями, почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства обороны России за содействие в специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Тelegram-канале.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
«Среди получателей наград — глава краевой ассоциации ветеранов СВО Виталий Коновалов, организатор волонтерской группы «ЖелеZноводскZаНаших» Ирина Волощук, председатель ветеранской организации из Новоалександровского округа Вадим Беляев»,— говорится в сообщении.
По словам главы региона, награжденные живут в разных округах, работают в разных сферах. Но всех их объединяет стремление помогать воинам и приближать победу.