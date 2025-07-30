Суд в Екатеринбурге отправил в колонию жителя Татарстана за призывы к терактам

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес приговор 26-летнему жителю Нижнекамска (Татарстан), его судили за пропаганду терроризма и разжигание ненависти по религиозному признаку. Ему назначили шесть лет лишения свободы в колонии общего режима, передает «Ъ Волга-Урал» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Татарстану.

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Он признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

Сотрудники ФСБ выяснили, что житель Нижнекамска был сторонником радикальной исламской идеологии. Он распространял в интернете видеоролики, в которых пропагандировалась террористическая деятельность, и сопровождал их своими комментариями с призывами к насилию против группы лиц по религиозному признаку.

Обвиняемому суд также запретил заниматься администрированием сайтов и каналов в интернете на 2,5 года.

Напомним, полиция и сотрудники свердловского управления ФСБ выявили в регионе 99 преступлений террористического направленности и 41 преступление экстремистского характера в 2024 году, было заблокировано 56 интернет-ресурсов «экстремистской направленности».

Ирина Пичурина