Песков: космическое сотрудничество «стоит особняком» в отношениях России и США

В России считают позитивным фактором сохранение международного сотрудничества России и США в космической сфере. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ответ на просьбу «Ъ» прокомментировать визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Баканова в США. По его словам, оно «стоит особняком» в отношениях двух стран.

«Сейчас космическое сотрудничество стоит особняком, что, наверное, является очень позитивным фактором, что, несмотря на все сложности, не прерывается сотрудничество в области освоения космоса»,— сказал господин Песков.

Представитель Кремля назвал важным сохранение диалога, но призвал не преувеличивать влияние сотрудничества России и США в сфере космоса на весь комплекс отношений.

Делегация «Роскосмоса» во главе с гендиректором Дмитрием Бакановым вчера прибыла в США. 31 июля Дмитрий Баканов проведет переговоры с исполняющим обязанности главы NASA Шоном Даффи. Это первая встреча глав «Роскосмоса» и NASA за почти восемь лет.

Подробнее о визите — в материале «Ъ» «Космическая одиссея 2025 года».

Анастасия Домбицкая