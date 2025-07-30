Свердловские управляющие компании задолжали «ЭнергосбыТ Плюс» 3,3 млрд рублей

Задолженность управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ) Свердловской области перед Свердловским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» за тепловую энергию на 1 июля составила 3,3 млрд руб., сообщили в пресс-службе компании.

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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 13% (тогда долг составлял 3,8 млрд руб.).

Среди крупнейших должников названы УК «Формула ЖКХ» (52 млн руб.), УК «Столица» (45 млн руб.), УК «Перспектива» (12 млн руб.), ТСЖ «ОЖЭК № 1» (40 млн руб.), ТСН «Шейнкмана, 111» (22 млн руб.) и ТСЖ «Кедр» (11 млн руб.). Общая задолженность этих организаций составляет 182 млн руб.

«ЭнергосбыТ Плюс» ведет активную работу с должниками. Компания напоминает, что средства, полученные от потребителей, направляются на реконструкцию сетей.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что многоквартирные дома с долгами по капремонту будут возвращать в свердловский региональный фонд. Об этом будут внесены изменения в региональное законодательство Свердловской области.

Полина Щуцкая