Подрядчику «Бригантины Белогорья» вернули иск к белгородским властям на 124 млн

Арбитражный суд Республики Крым возвратил местному ООО «Севпроектмонтаж» иск к областному учреждению «Управление капитального строительства Белгородской области» (УКС) на 123,6 млн руб. Решение приняли в связи с соответствующим ходатайством заявителя. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

«Севпроектмонтаж» уже подал новый иск к УКС. Сумма требований в нем составляет 124 млн руб., он пока не принят к производству.

В решении о возврате первого заявления была раскрыта суть претензий крымской компании к белгородскому учреждению. Основные требования касаются недоплаты в 93 млн руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами в 30,6 млн руб. по контракту на капремонт белгородского санатория «Бригантина Белогорье» в Крыму от 2022 года. Истец также просил признать этот контракт сделкой на выполнение строительно-монтажных работ и добивался признания незаконным положительного заключения повторной госэкспертизы от 18 сентября 2023 года в части довода о достоверности сметной стоимости ряда работ в рамках указанных обязательств.

В 2022 году «Севпроектмонтаж» взял два подряда на обновление белгородского санатория за 2 млрд руб. в сумме. В начале 2024-го компания получила еще один контракт на капремонт объекта за 500 млн руб.

Алина Морозова