Крымская компания потребовала 124 млн рублей с белгородского «УКС»

Крымское ООО «Севпроектмонтаж» подало в арбитражный суд Крыма иск к ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области». Согласно картотеке арбитражного суда, размер требований составляет 123,6 млн руб. Заявление пока не принято к производству.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Севпроектмонтаж» было зарегистрировано в Севастополе в июне 2014 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал превышает 5 млн руб. Владельцами компании являются Михаил Чернятин (70%) и Алексей Герасименко (30%), занимающий должность директора. 2024 год «Севпроектмонтаж» закончил с выручкой в 2,9 млрд руб. и чистой прибылью в 14 млн руб., 2023 год — с результатом в 2,3 млрд и 134 млн руб. соответственно.

В начале прошлого года компания получила контракт на капитальный ремонт белгородского санатория в Крыму «Бригантина "Белогорья"» за 500 млн руб. Этой был уже третий подряд на этом объекте, доставшийся «Севпроектмонтажу». В 2022 году общество получило за работы 2 млрд руб. в сумме.

Кабира Гасанова