В МИД РФ прокомментировали готовность Австрии обсуждать членство в НАТО

У Вены есть зафиксированное обязательство сохранять вечный нейтралитет. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления министра иностранных дел Австрии Беате Майнл-Райзингер о готовности обсуждать возможное вступление в НАТО. Представитель МИД РФ считает, что такими высказываниями глава австрийского МИД «оскорбляет население своей же страны».

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Глава австрийского внешнеполитического ведомства, делая такие заявления, оскорбляет население своей же страны, подавляющее количество граждан которой, более 70%, выступает за сохранение внеблокового статуса,— сказала госпожа Захарова на брифинге. — Теперь они еще пренебрегают своей историей и международным правом, регулирующим их нынешний статус на мировой арене».

27 июля федеральный министр Австрии по европейским и международным делам Беате Майнл-Райзингер заявила, что страна готова обсудить возможное вступление в НАТО. Госпожа Майнл-Райзингер подчеркнула, что нейтралитет уже не может обеспечить защиту Австрии. По ее словам, страна вкладывает средства в оборону, но этого недостаточно в условиях неопределенности и агрессии со стороны России.

15 мая 1955 года Австрия заключила с СССР, США, Великобританией и Францией государственный договор, частью которого стало положение о постоянном нейтралитете страны. В июне того же года Вена приняла и федеральный конституционный закон о вечном нейтралитете. В федеральном законе говорится, что Австрия «по своей свободной воле провозглашает вечный нейтралитет».

Анастасия Домбицкая