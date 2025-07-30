Орловский избирком обжаловал выдвижение участника СВО через представителя
Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Северного района Орла подала кассационную жалобу на решение местного райсуда, который обязал ее рассмотреть вопрос о регистрации на выборы в горсовет участника специальной военной операции (СВО) Михаила Филимонова. Как сообщал «Ъ», военнослужащий добился права подать документы через официального представителя, что не предусмотрено законом.
Михаил Филимонов
Фото: Архив Михаила Филимонова
Согласно картотеке дел Северного райсуда Орла, жалоба ТИК 29 июля была передана в вышестоящую инстанцию. В Первый кассационный суд она пока не поступила.
Согласно данным ГАС «Выборы», Михаил Филимонов имеет статус выдвинутого кандидата. Партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) выдвинула его на выборы в горсовет Орла по одномандатному округу №4. Также военнослужащий зарегистрирован для участия в выборах первым номером списка СРЗП по территориальной группе №4.
Михаилу Филимонову удалось добиться выдвижения по одномандатному округу только после решения районного суда, удовлетворившего его административный иск к ТИК. Комиссия не приняла поданные им через официального представителя документы со ссылкой на действующее законодательство, которое разрешает дистанционное выдвижение только в случаях стационарного лечения кандидата или его нахождения в следственном изоляторе.
Однако районный суд обязал ТИК принять документы, признав, что у участвующего в боевых действиях Михаила Филимонова отсутствовала «объективная возможность лично представить документы». Апелляционная жалоба комиссии была оставлена без удовлетворения.