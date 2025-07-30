Орловский избирком обжаловал выдвижение участника СВО через представителя

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Северного района Орла подала кассационную жалобу на решение местного райсуда, который обязал ее рассмотреть вопрос о регистрации на выборы в горсовет участника специальной военной операции (СВО) Михаила Филимонова. Как сообщал «Ъ», военнослужащий добился права подать документы через официального представителя, что не предусмотрено законом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Филимонов

Фото: Архив Михаила Филимонова Михаил Филимонов

Фото: Архив Михаила Филимонова

Согласно картотеке дел Северного райсуда Орла, жалоба ТИК 29 июля была передана в вышестоящую инстанцию. В Первый кассационный суд она пока не поступила.

Согласно данным ГАС «Выборы», Михаил Филимонов имеет статус выдвинутого кандидата. Партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) выдвинула его на выборы в горсовет Орла по одномандатному округу №4. Также военнослужащий зарегистрирован для участия в выборах первым номером списка СРЗП по территориальной группе №4.

Михаилу Филимонову удалось добиться выдвижения по одномандатному округу только после решения районного суда, удовлетворившего его административный иск к ТИК. Комиссия не приняла поданные им через официального представителя документы со ссылкой на действующее законодательство, которое разрешает дистанционное выдвижение только в случаях стационарного лечения кандидата или его нахождения в следственном изоляторе.

Однако районный суд обязал ТИК принять документы, признав, что у участвующего в боевых действиях Михаила Филимонова отсутствовала «объективная возможность лично представить документы». Апелляционная жалоба комиссии была оставлена без удовлетворения.

Сергей Толмачев, Воронеж