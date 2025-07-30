Участники СВО с инвалидностью начали бесплатно получать адаптивную одежду

Фонд «Защитники Отечества» начал выдавать участникам СВО с инвалидностью адаптивную одежду для реабилитации и занятий спортом. Комплекты одежды подбираются по заявкам военнослужащих. По словам председателя фонда Анны Цивилевой, фонд уже получил 700 таких заявок. До конца года планируется выдать тысячу комплектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Цивилева

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Анна Цивилева

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Госпожа Цивилева пояснила, что предусмотрено три вида комплектов одежды — летний, зимний и демисезонный. В каждый из них входит до 12 позиций. «Такая одежда не просто функциональна, она учитывает реальные потребности человека, которые зачастую не берутся во внимание в массовом производстве»,— сказала она (цитата по ТАСС).

В мае «Защитники Отечества» помогли 1,1 тыс. ветеранам СВО с инвалидностью адаптировать жилье для комфортного проживания. В дома и квартиры военнослужащих в том числе установили подъемные устройства, специализированные рабочие места и кровати.

Среди участников военной операции с инвалидностью 58% имеют II группу, из них 85% получили инвалидность из-за комбинированных минно-взрывных травм. Об этом сообщали в Федеральном центре научно-методического и методологического обеспечения развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. Там отмечали, что 14,8% участников СВО с инвалидностью являются инвалидами I группы, 26,9% — инвалидами III группы. В апреле Анна Цивилева сообщала, что среди подопечных фонда — 22 тыс. военнослужащих с тяжелой инвалидностью.

Полина Мотызлевская