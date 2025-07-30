Участники СВО с инвалидностью начали бесплатно получать адаптивную одежду
Фонд «Защитники Отечества» начал выдавать участникам СВО с инвалидностью адаптивную одежду для реабилитации и занятий спортом. Комплекты одежды подбираются по заявкам военнослужащих. По словам председателя фонда Анны Цивилевой, фонд уже получил 700 таких заявок. До конца года планируется выдать тысячу комплектов.
Анна Цивилева
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Госпожа Цивилева пояснила, что предусмотрено три вида комплектов одежды — летний, зимний и демисезонный. В каждый из них входит до 12 позиций. «Такая одежда не просто функциональна, она учитывает реальные потребности человека, которые зачастую не берутся во внимание в массовом производстве»,— сказала она (цитата по ТАСС).
В мае «Защитники Отечества» помогли 1,1 тыс. ветеранам СВО с инвалидностью адаптировать жилье для комфортного проживания. В дома и квартиры военнослужащих в том числе установили подъемные устройства, специализированные рабочие места и кровати.
Среди участников военной операции с инвалидностью 58% имеют II группу, из них 85% получили инвалидность из-за комбинированных минно-взрывных травм. Об этом сообщали в Федеральном центре научно-методического и методологического обеспечения развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. Там отмечали, что 14,8% участников СВО с инвалидностью являются инвалидами I группы, 26,9% — инвалидами III группы. В апреле Анна Цивилева сообщала, что среди подопечных фонда — 22 тыс. военнослужащих с тяжелой инвалидностью.