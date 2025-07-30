«Золотое яблоко»: на Урале тратят на покупку губной помады почти 3 тыс. рублей

Жительницы Уральского федерального округа (УрФО) в первом полугодии 2025 года тратили в среднем 2940 руб., что на 4% меньше, чем в тот же период прошлого года, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе сети магазинов косметики «Золотое яблоко». По данным операторов фискальных данных, количество продаж в сегменте за год увеличилось на 79%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно исследованию «Золотого яблока» и компании АТОЛ, продажи помад приходятся преимущественно на бюджетный сегмент с ценами до 1 тыс. руб. — их доля в статистике составила 84%. По 6% пришлось на средний ценовой сегмент (1 тыс.-3 тыс. руб.) и на помады стоимостью от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Премиум-сегмент — свыше 5 тыс. руб. — составил заметные 4%.

Лидирующую позицию среди средств для губ на Урале занимает категория блесков, также высок интерес к карандашам для губ. Среди средств, которые набирают популярность — масла и тинты. Чаще всего жительницы УрФО покупают помады мягких розово-бежевых и нюдовых оттенков — яркие цвета остаются скорее исключением. «Особенность Урала — большее внимание к текстурам и форматам, что свидетельствует о зрелости аудитории и ее открытости к новым продуктам, сочетающим уход и декоративную функцию»,— рассказали в пресс-службе.

Напомним, в Свердловской области мужчины старше 36 лет стали чаще покупать парфюмерию онлайн. В первом квартале 2025 года трафик на бьюти-платформах для этой возрастной группы вырос на 12% по сравнению с прошлым годом.

Ирина Пичурина