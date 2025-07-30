Завершено следствие по делу балашихинского отравителя Артема Миссюры

Следственный комитет России завершил расследования уголовного дела против жителя подмосковного города Балашиха Артема Миссюры. Его обвиняют в отравлении двух человек и попытке убить таким же способом еще семерых. Дело направят для рассмотрения в Мособлсуд.

Жертвами отравителя стали бабушка и друг детства. Он также пытался убить родителей, сестру, девушку и двух друзей. Для этого он купил в интернете сильнодействующие ядовитые вещества, и в январе 2024 испробовал их на своей девушке. В результате ее госпитализировали с инсультом.

После этого, в феврале того же года, обвиняемый угостил своего друга ягодным морсом, куда подмешал яд. Потерпевший скончался в больнице. Своих родственников он пытался убить с января до июня 2024 года, пытаясь подсыпать вещество в продукты. Из-за этого в апреле скончалась бабушка убийцы.

Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Свои преступления господин Миссюра совершал ради недвижимости и образа человека в достатке. Кроме того, мотивом для убийства служила зависть. Его также обвиняют в мошенничестве, так как он оформил два кредита на имя своей девушки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Убийство из чувства зависти».

Никита Черненко