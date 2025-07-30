В Литве начали готовить инструкторов по гражданскому сопротивлению для «Дня X»

В Вильнюсе запущен трехдневный учебный курс по подготовке инструкторов по гражданскому сопротивлению на случай военного конфликта. Об этом сообщили в Минобороны Литвы.

На период с июля по сентябрь в республике запланировано пять циклов курсов, планируется подготовить 150 инструкторов. Цель — обучить жителей тому, как вести себя в случае войны или при чрезвычайных ситуациях.

«Инструкторы, прошедшие обучение, впоследствии проведут инструктаж для широкой общественности — в школах и местных сообществах — чтобы как можно больше людей знали, как себя вести, если наступит День X»,— заявил замминистра обороны Томас Годляускас.

По словам директора Департамента мобилизации и гражданского сопротивления при Минобороны Виргиниюса Вилкелиса, на курс уже зарегистрированы специалисты по мобилизации в муниципалитетах, добровольцы и представители неправительственных организаций. За время обучения они ознакомятся со способами гражданского сопротивления, «концепцией и видами гибридных угроз», обучатся оказывать первую помощь.