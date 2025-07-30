В онкологическом диспансере на Камчатке во время землетрясения шла операция

В Петропавловске-Камчатском во время землетрясения врачи онкологического диспансера проводили операцию. При тряске медики удерживали пациентку, находившуюся на операционном столе. Видео с произошедшим опубликовал в Telegram-канале губернатор Владимир Солодов.

Господин Солодов также пообещал представить врачей диспансера к госнаградам за сохранение «хладнокровия и профессионализма» во время сильнейших толчков. «Такое мужество достойно самой высокой оценки. Спасибо медицинским работникам за преданность делу!» — написал глава региона.

Полина Мотызлевская