Алаудинов: ВСУ прекратили попытки контратаковать в Белгородской области

Подразделения ВСУ прекратили попытки прорвать границу Белгородской области в тех районах, где находится спецназ «Ахмат». Об этом «РИА Новости» заявил командир подразделения Апти Алаудинов.

По его словам, ситуация на границе региона стабилизировалась. «(Противник) понес очень большие потери,— заявил командир «Ахмата», — и не смог абсолютно сделать никакого продвижения».

Накануне Апти Алаудинов опровергал информацию о причастности бойца «Ахмата» к избиению сотрудника военной полиции в Белгородской области.