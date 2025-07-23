Выдача автокредитов в Удмуртии выросла на 16,4% в июне

Количество выданных автокредитов в Удмуртии составило 1,77 тыс. единиц в июне, что на 16,4% больше по сравнению с маем, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Республика заняла 15-е место в РФ по количеству выданных платежей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«После падения во второй половине 2024 года, обусловленного ростом рыночных ставок и утильсбора, в 2025 году выдача автокредитов стабилизировалась и даже немного подросла. Это связано, прежде всего, с некоторым удешевлением автокредитов за счет изменения структуры рынка в пользу более бюджетных машин, а также субсидированием ставок со стороны автопроизводителей»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, средний размер автокредита в регионе составил в мае 2025 года 1,14 млн руб., что на 8,1% меньше, чем в том же месяце 2024-го. Эксперты объясняют динамику повышением спроса на более бюджетные автомобили и субсидированием ставок со стороны автопроизводителей.