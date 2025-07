Умер первый вокалист Iron Maiden Пол Дэй

Вокалист оригинального состава Iron Maiden Пол Марио Дэй скончался в возрасте 69 лет. Он умер у себя дома в Австралии после продолжительной борьбы с раковым заболеванием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michael Putland / Getty Images Фото: Michael Putland / Getty Images

В группе Стива Харриса, бессменного бас-гитариста Iron Maiden, Пол Дэй пробыл меньше года (1975–1976). Он не участвовал ни в одной из студийных записей группы и отыграл с ней всего 26 концертов. После этого, как утверждается в биографии группы от Мика Уолла, остальные участники группы решили сменить вокалиста «из-за отсутствия харизмы» у Пола Дэя. И о его смерти первой сообщила уже другая хэви-метал группа More, которую Дэй основал в 1980 году — вскоре после ухода из Iron Maiden.

С More Пол Дэй записал всего один альбом (из двух выпущенных группой), после чего ушел в Wildfire (1983–1984), а затем в глэм-рок группу Sweet. Но и в составе последней он участвовал в записи лишь одного альбома «Live at the Marquee», вышедшего в 1986 году. После ухода из Sweet музыкальная карьера Пола Дэя фактически прекратилась, и он переехал в Австралию.

В октябре прошлого года не стало другого солиста Iron Maiden Пола Ди`Анно, с которым группа записала свой дебютный альбом.

Кирилл Сарханянц