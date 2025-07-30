Суд снял с рассмотрения апелляцию на решение об аресте Дмитрия Барыкина

Мосгорсуд 30 июля вынес определение по апелляционной жалобе на заочный арест экс-руководителя завода «Красный якорь», экс-председателя думы Нижнего Новгорода Дмитрия Барыкина, обвиняемого в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159) и легализации средств, полученных преступным путем (ст. 174 УК РФ). Согласно карточке дела, вынесено определение о снятии его с апелляционного рассмотрения и возврате для устранения недостатков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», суд начал рассмотрение апелляции 28 июля, однако отложил его на 30 июля из-за неявки адвоката. При этом в ходатайстве об отложении разбирательства адвокат просила с учетом ее отпуска не назначать дело на период не раньше 25 августа 2028 года. Указанный год судья счел опечаткой, посчитав, что речь идет о текущем годе.

Принятое постановление о снятии дела с апелляционного рассмотрения пока не опубликовано.

Галина Шамберина