Средняя площадь квартиры в Ижевске сократилась на 0,7 «квадрата» за год

Средняя площадь квартиры, приобретаемой на первичном рынке Ижевска, составила 48,6 кв. м в первом полугодии 2025 года, следует из исследования Циан.Аналитики. Это на 0,7 кв. м меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Снижение площади связано с изменением условий льготной ипотеки и повышением рыночных ставок, что вынуждает покупателей выбирать более доступные и компактные варианты жилья. В целом, по данным исследования, средняя площадь квартиры среди 40 крупных городов России сократилась до 50,6 кв. м в первом полугодии, что на 1 кв. м меньше, чем год назад.

«Ужесточение ипотечных условий вкупе с продолжающимся ростом цен вынудили покупателей новостроек делать выбор в пользу более доступного жилья. Переход от стимулирования массового спроса на жилье к адресным программам пока не привел к смещению спроса в сторону просторных квартир, более актуальных для задач улучшения демографических показателей»,— комментирует руководитель сервиса Алексей Попов.

Напомним, объем продаж на первичном рынке недвижимости Ижевска после отмены льготной ипотеки сократился вдвое: с 231,4 тыс. кв. м за первое полугодие 2024 года до 117,3 тыс. кв. м за аналогичный период 2025-го.