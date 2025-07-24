Объем продаж на «первичке» Ижевска снизился вдвое после отмены льготной ипотеки

Объем продаж на первичном рынке недвижимости Ижевска после отмены льготной ипотеки сократился вдвое: с 231,4 тыс. кв. м за первое полугодие 2024 года до 117,3 тыс. кв. м за аналогичный период 2025-го. Такие данные приводит IT-компания «Философт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Одной из ключевых причин (сокращения объема продаж в Ижевске.— “Ъ-Удмуртия”) стало отсутствие новых крупных проектов в 2025 году — застройщики существенно сократили ввод жилья. При этом рынок чувствителен к экономическим колебаниям: ограниченная платежеспособность населения делает регион особенно уязвимым к изменениям ипотечных условий и общей макроэкономической ситуации»,— говорится в сообщении.

Аналитики компании указывают, что Ижевск показывает один из самых высоких темпов роста цены за 1 кв. м на «первичке» в РФ — +17% за год, до 124,2 тыс. руб. за «квадрат» в июне 2025 года. «Рост себестоимости строительства, инфляционное давление и ограниченное предложение привели к тому, что в июне вновь зафиксированы максимальные цены с начала года во многих регионах»,— объясняют специалисты.

Для сравнения, в Перми прирост цены за 1 кв. м на первичном рынке недвижимости за год составил 13% (до 152 тыс. руб.), в Нижнем Новгороде — на 11,5% (до 184,5 тыс. руб.), в Кирове — на 10,5% (до 126 тыс. руб.).

«Банки в Кирове, Ижевске и Перми чаще используют гибридные схемы (льготные программы + рыночные ставки от 23—32%). Доходы населения в этих регионах ниже, что снижает одобряемость рыночных кредитов и повышает важность льгот»,— говорится в сообщении.

Напомним, застройщики Ижевска вывели в продажу на рынок первичной недвижимости (РПН) за первое полугодие 2025 года 89,8 тыс. кв. м, что на 49% меньше, чем за аналогичный период 2024-го, сообщает пресс-служба сервиса «Объектив.рф». Суммарно — 2 тыс. лотов. Всего на «первичке» в Ижевске сейчас представлено более 422 тыс. кв. м, или 8,5 тыс. лотов жилья.