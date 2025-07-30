Австралия ограничит доступ в YouTube для детей до 16 лет

Власти Австралии приняли решение о расширении запрета на пользование соцсетями для детей младше 16 лет. Теперь наряду с TikTok, X, Snapchat, Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), дети смогут получить лишь ограниченный доступ к YouTube. Как сообщает BBC, ранее для YouTube действовало исключение. Ограничения вступят в силу в декабре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Комиссар по безопасности в интернете Джули Инмен Грант заявила, что YouTube называют «чаще всех других платформ», когда говорят о сайтах, где дети 10–15 лет могут увидеть «вредный контент». Ограничение YouTube предусматривает, что дети смогут просматривать видео на этой платформе, но им не разрешено заводить свой аккаунт, а без аккаунта нельзя выкладывать собственный контент и выполнять ряд других действий.

В самом YouTube настаивают, что платформу не следует закрывать для детей, так как она «приносит пользу юным австралийцам» и «не является соцсетью». В YouTube заявили, что компания «продумает следующие шаги» и будет «и далее взаимодействовать» с правительством Австралии.

Алена Миклашевская