«Спартак» продлил контракт с полузащитником Маркиньосом

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о продлении соглашения с бразильским полузащитником Маркиньосом. Новый контракт действует до 2029 года.

«Маркиньос быстро завоевал любовь болельщиков своей заряженностью и креативностью на поле. С нового сезона бразилец выступает за красно-белых под знаковым десятым номером», — сообщила пресс-служба клуба.

Перед началом прошлого сезона футболист перешел в «Спартак» из венгерского ««Ференцвароша». За столичный клуб Маркиньос провел 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и 12-ю результативными передачами. В июне 2025 года болельщики «Спартака» признали полузащитника самым ценным игроком команды в сезоне.

Таисия Орлова