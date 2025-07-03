Нижегородский минфин планирует привлечь кредиты на 5 млрд рублей

Министерство финансов Нижегородской области опубликовало на сайте госзакупок пять извещений о привлечении возобновляемых кредитных линий на 1 млрд руб. каждая. Начальная стоимость лотов составляет 173,8 млн руб., заявки принимаются до 10 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

Из документов закупок следует, что кредитные средства планируется привлечь на девять месяцев под 23,5% годовых, которым соответствует стартовая цена аукционов. Займы будут привлечены для финансирования дефицита областного бюджета.

Как писал «Ъ-Приволжье», в июне минифин привлек 12,7 млрд руб. коммерческих кредитов, их доля в структуре госдолга в начале прошлого месяца составляла 3,3%. На 1 июля объем госдолга Нижегородской области составил 175,5 млрд руб. или 55% от собственных доходов региональной казны.

Владимир Зубарев