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На Ставрополье выдали 18 тысяч сертификатов для реабилитации людей с инвалидностью

С начала этого года СФР по Ставропольскому краю выдал более 18 тыс. электронных сертификатов для реабилитации людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщили в региональном отделении СФР.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Главным условием для получения сертификата — наличие инвалидности и заявление, в котором будет указано конкретное оборудование. При оплате деньги переводятся напрямую продавцу. На полученные сертификаты можно приобрести трости, костыли, кресла-коляски, протезы, ортопедическую обувь, слуховые аппараты и другие товары.

Подать заявление можно через Госуслуги либо в отделе СФР. Срок оформления сертификата – до 10 рабочих дней, действует он в течение года.

Мария Хоперская

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