На Ставрополье выдали 18 тысяч сертификатов для реабилитации людей с инвалидностью

С начала этого года СФР по Ставропольскому краю выдал более 18 тыс. электронных сертификатов для реабилитации людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщили в региональном отделении СФР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Главным условием для получения сертификата — наличие инвалидности и заявление, в котором будет указано конкретное оборудование. При оплате деньги переводятся напрямую продавцу. На полученные сертификаты можно приобрести трости, костыли, кресла-коляски, протезы, ортопедическую обувь, слуховые аппараты и другие товары.

Подать заявление можно через Госуслуги либо в отделе СФР. Срок оформления сертификата – до 10 рабочих дней, действует он в течение года.

Мария Хоперская