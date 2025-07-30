Выборы главы райцентра в Хакасии сорваны из-за отсутствия кандидатов

В Республике Хакасия пришлось переносить выборы главы Аскизского сельсовета. Об этом сообщила избирательная комиссия региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным избиркома, причина переноса заключается в том, что оба выдвинутых кандидата не сдали документы для регистрации в установленный срок. Согласно ГАС «Выборы», на пост главы баллотировались действующий глава Мария Анжиганова и безработный депутат сельсовета Альберт Бабаев (оба в качестве самовыдвиженцев).

Новое выдвижение кандидатов начнется 31 июля и завершится 19 августа. Выборы назначены на 19 октября. В Аскизский сельсовет входят пять населенных пунктов, включая село Аскиз, которое является административным центром Аскизского района Хакасии.

Валерий Лавский