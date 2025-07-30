Ветераны СВО займутся военной подготовкой свердловских школьников

В школах Свердловской области начнут проводить начальную военную подготовку учеников и займутся их военно-патриотическим воспитанием. Как сообщил у себя в Telegram врио губернатора Денис Паслер, работать со школьниками будут ветераны специальной военной операции (СВО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Нестеренко, Коммерсантъ Фото: Василий Нестеренко, Коммерсантъ

Денис Паслер поручил региональному министерству образования подобрать в регионе три школы для запуска пилотного проекта. «При формировании бюджета на следующий год запланируем средства. Если проект удастся, его поддержат дети и родители, то будем масштабировать на весь регион»,— сказал врио губернатора.

Детали проекта он обсудил с участниками программы «Время героев», которые проходили стажировку в Свердловской области. Планируется оснастить школы необходимым инвентарем, создать методические материалы, организовать командные игры для школьников и встречи с участниками спецоперации.

Напомним, бывших участников СВО начали обучать ораторскому мастерству. Полученные навыки уже осенью экс-бойцы смогут применить в школах Свердловской области, когда будут рассказывать о выполнении целей СВО по своему опыту.

Ирина Пичурина