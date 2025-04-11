Пожар в Сосьве поделили на восьмерых

СКР завершил расследование уголовного дела, возбужденного после масштабного пожара в уральском поселке Сосьва весной 2023 году. К уголовной ответственности привлечены восемь человек, в их числе бывший глава Сосьвы Геннадий Макаров и его первый заместитель Артем Киселев. По версии следствия, фигуранты не приняли мер по уборке территории от свалок мусора и горючих материалов и в результате не смогли остановить распространение пожара, в котором сгорело около сотни домов, два человек погибли.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поселок Сосьва после пожара

Фото: Алексей Младич, Коммерсантъ Поселок Сосьва после пожара

Фото: Алексей Младич, Коммерсантъ

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, первый отдел по расследованию особо важных дел завершил расследование уголовного дела по факту масштабного пожара в поселке Сосьва весной 2023 года. К уголовной ответственности по делу привлечены восемь человек.

По данным «Ъ-Урал», обвинения предъявлены бывшему главе Сосьвинского городского округа Геннадию Макарову, его первому заместителю Артему Киселеву, бывшему директору местного управления гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Дмитрию Зуеву, его заместителю Юрию Чернышеву, специалисту по пожарной безопасности Вячеславу Алексееву, врио директора МУП «Водоканал» Алене Мясниковой, бывшему начальнику пожарной части Юрию Яганову и местному жителю Газнафару Мамедову, работавшему на пилораме, с которой, по версии следствия, начался пожар.

В материалах дела говорится, что бывшие муниципальные служащие «не обеспечили наличие вокруг поселка городского типа Сосьва защитных противопожарных минерализованных полос, не предприняли мер по организации уборки территории от свалок мусора и горючих материалов». В частности, Алена Мясникова не исполнила надлежащим образом обязанности по обеспечению исправности пожарных гидрантов, а Юрий Яганов, как начальник пожарной части, не вынес предписания об устранении нарушений. Газанфар Мамедов, считает следствие, на пилораме складировал горючие пиломатериалы.

В зависимости от роли каждого фигурантам предъявлены обвинения по ч.ч. 1.1, 3 ст. 293 УК РФ (халатность), ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности) и по ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества).

Крупный пожар в Сосьве начался утром 25 апреля 2023 года. Следствие установило, что сначала загорелись отходы деревообработки и мусор. Из-за поднявшегося ветра огонь распространился и быстро перекинулся на жилые дома, хозяйственные постройки, лечебно-исправительное учреждение и котельную. В поселке был введен режим ЧС.

Огонь бушевал всю ночь, и на утро стало известно, что в пожаре уничтожено около 100 жилых домов. Из лечебно-исправительного учреждения эвакуировали 240 осужденных, а также питомник служебных собак. Людей, чьи дома пострадали, отправили в пункты временного размещения. Ближе к ночи на железнодорожной станции Сосьва загорелись восемь железнодорожных вагонов с пиломатериалами. На железную дорогу пожар перекинулся с частного сектора.

Локализовать пожар на площади 9 тыс. кв. м в Сосьве удалось только утром 26 апреля. По данным МЧС, пожар в Сосьве тушили 120 человек и 33 единицы техники, в том числе два пожарных поезда, вертолеты. «В пострадавшем от огня населенном пункте круглосуточно работал передвижной пункт территориального ОВД по приему обращений граждан, в том числе по вопросам бесплатного восстановления паспортов, водительских удостоверений и ПТС. Фактов мародерства и нарушений общественного порядка не допущено, благодаря слаженной работе представителей МВД. Режим ЧС и операция "Тайфун" в поселке Сосьва не отменялись до полной нейтрализации возгорания»,— рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Спасатели отстояли от огня порядка 1,2 тыс. домов. В результате пожара жилья лишились 400 человек.

«Общая сумма материального ущерба составила около 240 млн руб.»,— добавили в СУ СКР по Свердловской области.

После случившегося мэр Сосьвы Геннадий Макаров написал заявление о досрочном сложении полномочий.

По данным прокуратуры Свердловской области, в ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в Серовский районный суд для рассмотрения по существу.

По словам адвоката Газнафара Мамедова Алексея Зорина, предъявленное его доверителю обвинение «незаконно и необоснованно». «Материалами уголовного дела установлено отсутствие причинно-следственной связи между пожаром, который произошел в районе лесопилок (ИП Мамедова, ИП Дитковского), и пожаром, который повлек за собой смерть двух человек. Однако данные обстоятельства органом следствия умышленно игнорируются. Было установлено, что огонь идет в сторону лесопилки Мамедовых, а не от нее», — сообщил «Ъ-Урал» господин Зорин. По его словам, во время пожара очевидцы подтверждали, что пожар начался в районе лесопилки ИП Дитковского задолго до того, как в огонь дошел до лесопилки семьи Мамедовых.

Мария Шараева