В тюменских лесах заблудились 28 человек в этом году

В лесах Тюменской области с начала грибного сезона заблудились 28 человек, передает «Аиф-Тюмень» со ссылкой на данные региональной службы экстренного реагирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Из них удалось найти 17 человек, при этом двое из них были обнаружены мертвыми — они могли погибнуть из-за переохлаждения.

Напомним, прошлым летом в лесу Ярковского района Тюменской области спасатели искали заблудившуюся 86-летнюю женщину. Она ушла собирать грибы недалеко от деревни Матмасы и несколько дней не выходила на связь.

Ирина Пичурина