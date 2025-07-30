В тюменских лесах заблудились 28 человек в этом году
В лесах Тюменской области с начала грибного сезона заблудились 28 человек, передает «Аиф-Тюмень» со ссылкой на данные региональной службы экстренного реагирования.
Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ
Из них удалось найти 17 человек, при этом двое из них были обнаружены мертвыми — они могли погибнуть из-за переохлаждения.
Напомним, прошлым летом в лесу Ярковского района Тюменской области спасатели искали заблудившуюся 86-летнюю женщину. Она ушла собирать грибы недалеко от деревни Матмасы и несколько дней не выходила на связь.