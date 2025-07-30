Аграрии Ставрополья собрали первые 1,2 тысячи тонн бахчевых

Фермеры четырех округов Ставропольского края приступили к сбору арбузов и дынь, собрав уже 1,2 тыс. т урожая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Первыми к работам приступили Арзгирский, Нефтекумский, Изобильненский и Георгиевский округа. Среди востребованных сортов — арбузы Холодок и Користан, дыни Эфиопка и Медовка. Эти сорта отличаются высокими вкусовыми качествами, сочностью и хорошей транспортабельностью.

Губернатор Владимир Владимиров поставил перед аграриями задачу увеличить объемы сельхозпродукции.

Мария Хоперская