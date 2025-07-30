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Аграрии Ставрополья собрали первые 1,2 тысячи тонн бахчевых

Фермеры четырех округов Ставропольского края приступили к сбору арбузов и дынь, собрав уже 1,2 тыс. т урожая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Первыми к работам приступили Арзгирский, Нефтекумский, Изобильненский и Георгиевский округа. Среди востребованных сортов — арбузы Холодок и Користан, дыни Эфиопка и Медовка. Эти сорта отличаются высокими вкусовыми качествами, сочностью и хорошей транспортабельностью.

Губернатор Владимир Владимиров поставил перед аграриями задачу увеличить объемы сельхозпродукции.

Мария Хоперская

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