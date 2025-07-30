Трамп не уверен, что его стратегия в отношении России сработает

Президент США Дональд Трамп усомнился, что его методика давления на Россию сработает. Он также не уверен, поможет ли приблизить урегулирование конфликта на Украине введение пошлин на российские товары, пишет New York Times (NYT).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Umit Bektas / Reuters Фото: Umit Bektas / Reuters

«Я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что он (президент России Владимир Путин.—“Ъ”) хочет, вероятно, продолжать войну. Но мы введем тарифы и другие меры. Это может повлиять на них, а может и нет»,— цитирует господина Трампа NYT.

Газета отмечает, что угрозы ответа США на усиление атак России на Украину также не привели к реальным действия американского лидера. По убеждению NYT, ультиматумы господина Трампа, в том числе уменьшение срока урегулирования, едва ли изменят отношение президента России Владимира Путина к конфликту.

Накануне Дональд Трамп вновь сократил дедлайн по достижению соглашения между Россией и Украиной. Теперь он составляет 10 дней. Американский президент ранее заявлял, что недоволен отсутствием прогресса в разрешении конфликта.

Подробности — в материале «Ъ» «Дональд Трамп не держит срока».