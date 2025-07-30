Экс-сотрудников липецкой колонии осудили за побег шестерых заключенных

Правобережный райсуд Липецка признал четверых бывших сотрудников колонии №2 регионального УФСИН виновными в халатности, которая привела к побегу шестерых заключенных в октябре 2024 года (ч. 1 ст. 293 УК РФ, до трех месяцев ареста). Их приговорили к штрафам от 70 до 100 тыс. руб. с лишением права занимать ряд должностей в уголовно-исправительной системе на срок от года до двух лет. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

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Согласно картотеке райсуда, приговор вынесли бывшему замначальника колонии Ярославу Швецову, экс-главе цеха трудовой адаптации осужденных Андрею Кузнецову и его бывшим подчиненным Сергею Покидову и Дмитрию Воропаеву. В ходе разбирательства они не признали свою вину. Расследованием уголовного дела занимался региональный СКР.

В середине мая Правобережный райсуд Липецка вынес приговоры шестерым беглецам. За массовый побег из места лишения свободы (ч. 2 ст. 313 УК РФ) им назначили от 4,5 до 12,5 лет в колониях общего и строго режима. На скамье подсудимых были Тургун Абдуллаев, Дилшод Арслонов, Хуршидбек Ганиев, Даврон Джабборов, Бахтиер Жумаев и Парвозбек Турабаев. В липецкой колонии они отбывали сроки за изнасилования и оборот наркотиков.

Подробнее о массовом побеге из липецкой колонии — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова