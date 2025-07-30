Прокуратура контролирует ситуацию с подтоплением поселка Магнитка

Прокуратура Кусинского района контролирует ситуацию с подтоплением территории Магнитского городского поселения из-за сильных дождей, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

После ливней уровень воды в реке Куса поднялся на 1 м, и на двух улицах поселения подтопило приусадебные участки. Кроме того, размыло автомобильный мост. Все оперативные службы контролируют ситуацию. Жителей предупредили о возможности эвакуации. На территории муниципалитета ввели режим повышенной готовности, пункты временного размещения готовы для приема граждан. По поручениям администраций Кусинского района и Магнитского поселения вскрыли два участка дорог для отведения воды из русла реки.

Виталина Ярховска