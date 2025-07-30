В поселке в Челябинской области ввели режим повышенной готовности из-за дождей

В поселке Магнитка Кусинского района ввели режим повышенной готовности из-за дождевого паводка. Из-за обильных осадков в реках Куса и Магнитка поднимается уровень воды, сообщает пресс-служба администрации района.

Все экстренные службы муниципалитета находятся в режиме готовности и следят за ситуацией. В Магнитском городском поселении в зоне риска подтопления находятся 11 частных домов. Жители предупреждены об опасности. Подготовлены пункты временного размещения на базе ДК «Горняк» и школы.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Челябинской области на 10 часов 30 июля, эвакуация жителей не проводилась. В дома вода не зашла.