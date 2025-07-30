Трамп позволит украинцам остаться в США до окончания боевых действий

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности разрешить беженцам из Украины оставаться на территории страны до завершения военного конфликта у них на родине.

«Да. Полагаю, мы это сделаем»,— сказал он в ответ на соответствующий вопрос во время брифинга в Белом доме (цитата по ТАСС).

В марте Reuters сообщало о готовности господина Трампа отменить временный правовой статус примерно для 240 тыс. украинских беженцев.

Ранее президент США выдвинул России ультиматум: либо Москва заканчивает боевые действия на Украине в ближайшие 10 дней, либо Вашингтон вводит 100-процентные пошлины на товары из стран, которые продолжают торговлю с РФ. Дональд Трамп также заявил, что уже не так сильно заинтересован в личной встрече с президентом Владимиром Путиным.

Подробнее о дипломатическом обострении — в материале «Дональд Трамп не держит срока».