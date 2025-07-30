Жителю Новокузнецка присудили 14 лет за финансовую помощь ВСУ

Кемеровский областной суд приговорил к 14 годам заключения в колонии строгого режима 29-летнего жителя Новокузнецка по делу о государственной измене. Об этом рассказали в пресс-службе кузбасской прокуратуры. Разбирательство проходило в закрытом режиме.

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По данным ведомства, суд установил, что в 2023 году обвиняемый с использованием интернета призывал к деятельности, направленной против безопасности РФ. Кроме того, новокузнечанин собирал и отправлял деньги в фонд, оказывающий финансовую помощь ВСУ. Злоумышленника задержали сотрудники кемеровского УФСБ.

Как ранее писал «Ъ-Сибирь», хакеру из Кузбасса присудили 16 лет колонии. Андрей Смирнов, проживающий в шахтерском городе Белово, с помощью вредоносной компьютерной программы произвел хакерские атаки на сайты некоторых российских компаний, заблокировав их.

Илья Николаев