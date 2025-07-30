Дорожники приступили к ремонту асфальта на Старо-Петергофском проспекте

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» дорожники приступили к ремонту покрытия на Старо-Петергофском проспекте, сообщает пресс-служба Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Работы проводят на участке от набережной реки Фонтанки до набережной Обводного канала протяженностью около 750 метров. Специалисты уложат свыше 13 тыс. квадратных метров нового покрытия, заменят люки колодцев, нанесут новую разметку термопластиком. В настоящее время на объекте ведутся активные работы по обновлению асфальта в зоне трамвайных путей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что власти Петербурга окончательно определились со сроками ремонтных работ на Невском проспекте. Частичные перекрытия главной городской магистрали будут действовать в течение двух недель — с 13 по 27 августа.

Андрей Маркелов